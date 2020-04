Racoon krijgt gouden award via drone uitgereikt

De platenmaatschappij van de band dacht daar anders over, smeedde een plan en stuurde een drone naar Goes om de award bij zanger Bart van der Weide en gitarist Dennis Huige in de achtertuin af te leveren.

Het Is Al Laat Toch is de eerste single van het semi-akoestische en volledig Nederlandstalige album van Racoon waaraan de band op dit moment de laatste hand legt. De single bereikte de tweede positie in de Top 40 en is daarmee de grootste hit van de groep ooit. De Hits No Mercy en Love You More reikten tot de derde plaats in de hitparade.