Radar en Opsporing verzocht vragen NPO dringend om terugkeer naar NPO 1: ‘Verhuizing desastreus’

De tweede uitzending van het consumentenprogramma Radar, dat sinds dit jaar verhuisde van NPO 1 naar NPO 2, werd maandagavond door gemiddeld 525.000 mensen bekeken. Daarmee verloor het tweederde van de vaste kijkers. Eerder trok Radar tussen de 1,5 en 1,7 miljoen geïnteresseerden. Ook de kijkcijfers van Opsporing verzocht kelderden flink. Waar het gemiddeld 1,1 miljoen kijkers had, bleef daar sinds de verhuizing de helft van over.

,,De verhuizing van Radar en Opsporing verzocht naar NPO 2 pakt desastreus uit,” reageert een woordvoerder van omroep Avrotros. ,,We hebben zojuist een dringend beroep op de NPO gedaan om de verhuizing te heroverwegen en beide programma’s terug te plaatsen op NPO 1 waar zij echt van onschatbare waarde zijn voor de publieke omroep.” Met die laatste opmerking hint Avrotros op het kunstprogramma Van onschatbare waarde dat op maandagavond het tijdslot van Radar innam.

Ook Patricia Sonius van Stichting Kijkonderzoek erkent dat Radar een flinke dreun heeft gehad sinds de verhuizing. ,,Radar stond altijd pal na het Achtuurjournaal op NPO 1 geprogrammeerd. Veel kijkers zagen na het journaal een aankondiging van Radar en bleven doorkijken. Je werd als het ware verleid om te blijven hangen. De trouwe kijkers verhuisden mee, maar de grote groep ‘toevallige’ kijkers loopt Radar nu mis,” zegt ze. Een groot deel van de nieuwskijkers blijft nu plakken bij Van onschatbare waarde, dat maandagavond bijna 1,7 miljoen kijkers trok.

Volgens de NPO-analyse die Sonius inzag, heeft niet alleen de zender of randprogrammering invloed op de gekelderde cijfers van Radar. ,,Er is op de maandagavond ook veel concurrentie op televisie. Op hetzelfde tijdstip werd Help mijn man is klusser uitgezonden op RTL 4, goed voor 722.000 kijkers en Hunted vips op NPO 3 waar 842.000 mensen naar keken.” De verhuizing kwam niet alleen op kritiek te staan van Radar-presentatrice Antoinette Hertsenberg, ook AD-columniste Angela de Jong noemde de keuze ‘onbegrijpelijk’.

Geen herschikking

De NPO geeft vooralsnog geen gehoor aan het dringende verzoek van Avrotros om Radar en Opsporing verzocht te laten terugkeren op hun oude plek. ,,De ervaring leert dat het publiek tijd nodig heeft om te wennen aan dit soort verschuivingen en die tijd willen we de kijkers geven. Het is nog te vroeg om de balans op te maken. Onze verwachting is dat Radar en Opsporing verzocht toonaangevende programma’s worden voor NPO 2,” reageert een woordvoerder van de NPO, die benadrukt dat de cijfers van Opsporing verzocht weer in de lift zaten toen kijkcijferhit De slimste mens op NPO 1 onlangs stopte. Beide programma's stonden wekenlang tegenover elkaar geprogrammeerd. ,,We blijven de ontwikkelingen volgen en zullen niet aarzelen om onze besluiten te herzien als daar goede redenen voor zijn,” aldus de NPO-woordvoerder.

Vooralsnog blijft de programmering dus zoals hij is. De publieke omroep kondigde in augustus aan dat populaire klassiekers als Radar, Kassa en Opsporing verzocht vanaf januari 2023 niet langer op NPO 1 te zien zouden zijn, maar naar NPO 2 zouden verhuizen. ,,Ze komen daar juist goed tot hun recht en helpen het profiel van die zender te versterken. NPO 2 wordt nog meer een zender voor verdieping, verbeelding en cultuur”, verklaarde Frans Klein, directeur video, destijds in een interview met deze site.

De slimste mens en Keuringsdienst van waarde verhuisden op hun beurt naar NPO 1. Door deze keuze werpen zich nu de eerste vruchten af, ziet de NPO. ,,Dat heeft er onder meer toe geleid dat het aandeel jongere kijkers (20-34 jaar) in de eerste zes weken van dit jaar aanzienlijk is toegenomen (met 12 procent). Het bereik van NPO 1, 2 en 3 gezamenlijk is in de eerste zes weken van dit jaar hoger dan vorig jaar.”

