Radio 10 blij met beslissing OM rond coronalied Lex Gaarthuis

Humberto Tan blokkeert groot aantal volgers na racisti­sche berichten

11:18 Humberto Tan is in korte tijd veel volgers kwijt geraakt via Instagram, het medium waar hij al bijna 4000 updates plaatste. Volgens Tan is hij de afgelopen dagen overspoeld met berichten met een racistische inslag. Reden daarvoor is het overlijden van George Floyd, de Afro-Amerikaanse man die op 25 mei overleed tijdens zijn arrestatie.