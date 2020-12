Radio 538 haalt 223.207 voedselpakketten op voor de voedselbank

Verdachte woningover­val Gordon voorlopig niet voor de rechter

17 december De verdachte van de overval op Gordon komt op 22 december niet voor de rechter. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan deze site. Volgens de zegsman is er niet voldoende bewijs om de 23-jarige man te laten voorkomen. De man is wel nog steeds verdachte en blijft voorlopig in hechtenis.