Radio-dj Domien meldde zich ziek na negatieve reacties op kwakkelend 3FM

Domien Verschuuren gaf vanmorgen in zijn programma de ware reden voor zijn tijdelijke, vrij plotselinge afwezigheid bij 3FM, het publieke radiostation dat sinds enige tijd kampt met steeds lager worden luistercijfers. Over de dag dat hij zich ziek meldde: ,,Ik had geen griep, voelde me kiplekker. Behalve in mijn koppie. Ik zat er zó slecht in. Toen ik woensdagmorgen wakker werd, ben ik naar de studio gereden. In de auto dacht ik 'ik keer voor Hilversum weer om en ga lekker in mijn bed liggen'. Dat kan misschien gek overkomen, want ik heb het allerleukste beroep van de wereld. Toch werd het me te veel.''