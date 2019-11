Radiobonzen doen favoriete fragment uit de doeken

Lex Harding (74). Bekend van oa: De Top 40, zeezender Veronica en medeoprichter Radio 538:

,,Radio is emotie, radio is een band opbouwen met de luisteraar. Ik ben heel veel vergeten uit mijn eigen programma’s, maar één moment is altijd blijven hangen. Ergens in de jaren 80 nam ik een nachtprogramma voor Veronica over van een collega die op vakantie was, op Radio 1 of Radio 2. Tegen de zonsopkomst had ik een meisje aan de telefoon; dj’s zijn natuurlijk allemaal macho’s, dus ik was een beetje met haar aan het flirten. Ik stelde voor: laten we samen naar de zonsopkomst kijken. Zij op haar balkonnetje op het oosten, ik in de studio. En ondertussen draaide ik Morning has broken van Cat Stevens. Toen die plaat klaar was zei ze: ‘Wauw, dat was de mooiste zonsopkomst die ik ooit heb meegemaakt, ik voelde hem echt. Want het punt is: ik ben blind.’ Ik schoot daarop vol. En elke keer als het ik vertel gebeurt dat weer. Ook nu.’’