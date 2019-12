Zoete muziek met kerstbelletjes. 3FM-deejay Sander Hoogendoorn vertelt. ,,We zien een maan die onheilspellend schijnt op een blauw getekend huis. Links en rechts van het huis verschijnen de woorden Home en Alone. Het licht in het huis gaat aan. We zien kerstlampjes. Mensen lopen langs elkaar heen en zijn spullen aan het pakken. Een agent in de hal kijkt toe.”