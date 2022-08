Radiopartijen in hoger beroep tegen veiling FM-frequenties

De rechter zette in juli een streep door het plan van de vorige minister van Economische Zaken om de huidige zendvergunningen, die op 31 augustus aflopen, met drie jaar te verlengen. Dat besluit was genomen om de radiostations tijd te geven om te herstellen van de lage advertentie-inkomsten in coronatijd. Radiostation KINK, dat nu niet over een FM-frequentie beschikt, spande daarop een rechtszaak aan omdat het station twijfels had bij die coronaschade en vond een noodverlenging disproportioneel. De rechter stelde het station daarop in het gelijk.