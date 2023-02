Radiopromotor De Raaff over wereldhit Macarena: ‘Heb mijn huis ernaar vernoemd’

Droom je van makkelijk geld verdienen met een hit? Dan doe je er goed aan om eens te luisteren naar het succesverhaal van radiopromotor Rudo de Raaff, die voor deze aflevering te gast is bij Wim van Helden en Martijn Biemans. Ooit kocht hij voor een prikkie de rechten van het nummer, dat later een wereldwijde hit werd. Hoeveel De Raaff uiteindelijk binnen wist te harken met dat succes durft hij niet helemaal prijs te geven, maar als hij grapt dat hij zijn huis vernoemd heeft naar de Macarena wordt al snel duidelijk dat het hier niet alleen om een simpel zakcentje gaat.

Verder komen Wim van Helden en Martijn Biemans achter een verrassend feitje achter de hit, want de Macarena zoals we hem kennen is geen origineel nummer, maar een remix. We danken het bestaan van de Macarena aan twee Spaanse zangers, maar de Bayside Boys maakten van het nummer - pas jaren later - een wereldwijde hit. Hoe ze dat voor elkaar kregen? Dat hoor je in de tweede aflevering van Top 40 Stories.