Radiozenders spelen in op aanstaande avondklok

interview Florentijn Hofman: Mijn kinderen Das, Dit, Zij en Mini wisten niet dat ik meedeed aan Wie is de Mol?

20 januari Florentijn Hofman is kunstenaar, verwierf roem met metershoge beelden overal ter wereld en was de gedoodverfde Mol in Wie is de Mol? Zijn exit leidde in veel huiskamers tot getier en gezucht. ,,Maar ik heb daarvan genoten.”