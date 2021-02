Rainbow In The Sky voor tiende jaar op rij op 1 in Q-top 500

Elstak houdt de nummer 1-plek in de Q-top 500 van de 90's al sinds 2012 bezet. In de eerste twee edities stonden Charly Lownoise & Mental Theo bovenaan met Wonderful Days. Daarna keerde Elstak het tij en heeft geen andere artiest het nog voor elkaar gekregen om het nummer te verslaan.



Op plek twee staan de Backstreet Boys met I Want It That Way. Daarna volgen Wonderful Days van Charly Lownoise & Mental Theo, Wannabe van de Spice Girls en Het Regent Zonnestralen van Acda & De Munnik.



In de Q-top 500, die tot vandaag te horen was op de radiozender, was Marco Borsato de meest genoteerde artiest met maar liefst 12 noteringen. Het lied Ik Leef Niet Meer Voor Jou scoort het beste en staat op plek 27 in de lijst.



Het oudste nummer uit de lijst is Dream On van Aerosmith. Het lied, dat op positie 290 staat, komt oorspronkelijk uit 1973 en kwam toen in de Tipparade terecht. Toch werd het nummer pas echt een Top-40 hit in 1994.