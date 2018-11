Ramazzotti is gek op Nederland: Jullie zijn enthousiast én stil als het moet

Hoewel hij slechts een kwartiertje verderop woont, arriveert Eros Ramazzotti natuurlijk tien minuten na de afgesproken tijd in zijn studio in het zuiden van Milaan. Dat past nu eenmaal bij een artiest van zijn statuur. Hij maakt het wel meteen goed, galant op zijn Italiaans: ‘sorry voor de vertraging!’ De vrouwelijke tolk krijgt – net zo charmant – een handkus van de zanger.



We zitten in de persoonlijke studio van Ramazzotti, een smaakvol ingericht pand in een verder onooglijk straatje waar hij sinds maart 2017 werkte aan zijn veertiende studioalbum, Vita Ce N’è (Er is leven).



De zitzakken in schreeuwerige kleuren (neonroze, -groen en -geel) mogen dan niet de meest comfortabele zetels zijn, de wachtruimte is wel sfeervol. Achttien gitaren vullen een vitrinekast (‘ze doen het allemaal’), er staan een jukebox, een vleugel en een poolbiljart. Het laatste is een cadeautje van de Braziliaan Leonardo, voetballer en tegenwoordig technisch directeur van AC Milan. Terwijl Ramazzotti toch groot fan is van Juventus. ,,Zolang we het niet over voetbal hebben, is er niets aan de hand’’, relativeert de zanger.