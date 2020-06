Rámon Verkoeijen maakt na burn-out langzaamaan comeback op radio

Langere tijd was het stil rondom Verkoeijen. De radio-dj verloor vorig jaar zijn moeder, waarna hij besloot een pauze in te lassen. Aanvankelijk had hij die tijd nodig om het verlies van zijn moeder te verwerken, maar Verkoeijen kwam er later achter dat er hem toch meer dwars zat. Hij bleek met een burn-out te kampen en gaf het presentatiestokje over aan zijn ‘radiomaatje’ Timur Perlin.



Inmiddels gaat het weer stukken beter, zo schrijft Verkoeijen vandaag in een uitgebreid bericht op Instagram. ‘Na een tijd van iedere dag moe opstaan, donkere dagen, geen fut om iets te doen, heb ik steeds meer energie om mijn dagen mee te vullen! Het gaat de goede kant op en dat vind ik fijn te kunnen zeggen’, aldus de radio-dj, die zijn volgers wil bedenken voor de steunbetuigingen de afgelopen maanden. ‘Ik hoor soms mensen roepen, de wereld is gek, hard en gemeen aan het worden... Wat bof ik dat ik dan net de mensen om me heen heb die juist lief en aardig zijn voor elkaar!’