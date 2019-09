Ranking The Stars scoort op RTL 5; Martien en Ryanne veroveren sociale media

Na vorige week waren de verwachtingen hooggespannen voor de tweede aflevering van Ranking The Stars. Het programma met Paul de Leeuw, waarin BN’ers elkaar ranken op spraakmakende stellingen, kent één absolute smaakmaker: Martien Meiland. De extravagante realityster, die met zijn programma Chateau Meiland topfavoriet is voor de Gouden Televizier-Ring, was met zijn uitspraken en blikken vanaf minuut één favoriet van de kijker. Ook gisteravond was het weer raak. Toen Martien van wal stak over allerlei dingen waarvan hij niet houdt – ‘sporten, survivallen, skiën, nudistencampings en diepzeeduiken’ – rolden de tranen bij menig kijker over de wangen. Nadat Frits Huffnagel ook nog een opmerking had gemaakt over het postuur van Martien in vergelijking met dat van de gespierde Steven Brunswijk, gaf de flamboyante landgoeduitbater een stille maar betekenisvolle blik die al snel een hit was op sociale media:

Ryanne

Ook vreemde eend in de bijt Ryanne van Dorst is populair op sociale media. De rockzangeres is wars van sterallures en een totale flapuit. Op de stelling over de vraag wie in zijn eentje zou kunnen overleven op een onbewoond eiland, antwoordde ze: ,,Ik hou sowieso niet van mensen. Ik weet eigenlijk ook niet wat ik hier doe.” Kijkers genoten en noemden haar een ‘heldin’ en een ‘wereldwijf’.



Minder populair was Emma Wortelboer, die steevast Emma Worteldoek werd genoemd nadat Martien in de eerste aflevering haar naam verkeerd had uitgesproken. Zij was dit keer aan de beurt om haar lijstje naast Paul de Leeuw te presenteren. Ze werd onder meer ‘niet grappig’ genoemd. Ook schreef iemand: ‘Hoeveel afleveringen zit Emma Worteldoek nog in Ranking The Stars? Hoop dat dit de laatste is.’



Met 684.000 kijkers belandt Ranking The Stars op de tiende plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Die lijst wist Beau van Erven Dorens niet te halen op de late avond. Hij noteerde slechts 399.000 kijkers. De meeste kijkers stemden af op het Achtuurjournaal (1,6 miljoen). Het Zesuurjournaal (1,3 miljoen) en EenVandaag (1,2 miljoen) maken de top drie compleet.