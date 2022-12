Ranking the trees: hysterische creaties, maar ook bomen die het nét niet zijn

Hij stáát!Een feestelijk opgetuigde boom is onmisbaar met kerst, zeker dit jaar. De (nep)sparren van bekend Nederland worden al weken via sociale media met de wereld gedeeld. Tijd om de mooiste, lelijkste en opmerkelijkste exemplaren op een rij te zetten. De showredactie geeft uit de losse pols een oordeel. Dit artikel wordt regelmatig vernieuwd.

Mariah Carey mag dan de Queen of Christmas van Amerika zijn, wij hebben óók een kerstkoningin. Dat bewijst Sylvie Meis keer op keer met haar extravagante kerstbomen en sexy doch stijlvolle feestjurkjes. Ook dit jaar heeft La Meis weer uitgepakt en wij kunnen niet anders stellen dan dat haar knalrode boom een plaatje is en ons het ultieme kerstgevoel geeft. Kom maar door: vijf sterren voor Sylvie!

Sylvie Meis Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Hij is wat minder exorbitant dan die van Sylvie, maar de boom van Mariska Bauer ziet er netjes uit. Al hopen we dat er wel wat ballen en slingers bij komen, want hij oogt nog wat kaal. We geven Mariska het voordeel van de twijfel - mede dankzij de hoeveelheid decoratie die we nog in de bakken zien liggen - en delen daarom drie sterren uit.

Mariska Bauer Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



In menig huishouden zou de kerstboom van Fred van Leer een doorn in het oog zijn. Maar thuis bij de Rotterdamse stylist is het werkelijk waar een plaatje. Van frietzakken, citroenen tot ijsjes: hoe hysterischer, hoe beter. We missen alleen een piek, maar we zullen niet te streng zijn en knijpen een oogje dicht. Vier sterren!

Fred van Leer Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Anders dan eh... anders, dat is hoe we de boom van radio-dj en presentatrice Evelien de Bruijn het beste kunnen omschrijven. En dat dit kleine kerstboompje inderdaad anders is blijkt wel, want het ding besneeuwt zichzelf. Voor De Bruijn een ‘kerstpornodroom’, zoals ze het zelf omschrijft. Voor ons net wat te veel kitsch. Wij zijn echter de beroerdste niet en delen toch drie sterren uit. Waarom? Omdat originaliteit soms ook beloond mag worden!

Dries Roelvink mag dan dol zijn op gele zwembroeken, zijn kerstboom is lekker klassiek gedecoreerd. En dat bevalt ons eigenlijk wel. Veel warme lichtjes, rode ballen en op de achtergrond fijne kerstmuziek: dé ingrediënten voor een prima plaatje. Vier sterren voor Dries!

Dries Roelvink Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Ingetogen? Check. Subtiel? Check. Eenvoudig? Dubbelcheck! Hoe voller, hoe beter, dacht cabaretier Richard Groenendijk. En eerlijk is eerlijk: deze kerstboom is een echte nekkendraaier. Of je ‘m nu wel of niet mooi vindt, kijken zal je! Wij kunnen dan ook niet anders dan vijf sterren uitdelen. Al is het alleen al voor de hoeveelheid moeite én tijd die er in de reusachtig en extreem gedecoreerde kerstboom zit.

Richard Groenendijk Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Niet iedereen kan zeggen dat zijn eigen kerstballen in de boom hangen. Youtuber Enzo Knol kan dat wél, maar of het geslaagd is? De kerstboom mist wat ons betreft nog wat sjeu en oogt nogal braafjes met alleen wat rode en zwarte decoratie. Kom op Enzo, dat kan beter!

Enzo Knol Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Voor iemand die niet van de feestdagen houdt, heeft royaltywatcher Justine Marcella toch de kerstsfeer in huis weten te brengen. De boom is echter wat aan de karige kant en knalt niet van ons beeldscherm. Kortom: de kers op de taart ontbreekt. Volgende keer beter!

Justine Marcella Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Hoe zal Jamai Loman zijn piek in die reusachtige boom krijgen? Afgezien van de wat gekke vorm, maakt de presentator in ieder geval wel een feestje van zijn kerstboom. We spotten lolly’s, ogen, strikken en ballen. Misschien nét iets te veel van het goede, maar dat mag de pret niet drukken. Drie sterren voor Loman!

Jamai Loman Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



