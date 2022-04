Raoul Heertje vond ik niet te pruimen, maar nog veel geestiger dan de nieuwe NPO 3-show

Roddelvlog­ger Yvonne Coldeweij­er wordt voor de rechter gedaagd

Yvonne Coldeweijer moet volgende week voor de rechter verschijnen. De roddelvlogger, die achter het ‘juicekanaal’ Life of Yvonne zit, wordt naar eigen zeggen aangeklaagd door zangeres Samantha Steenwijk. In een video zei Coldeweijer dat de zangeres illegale dieetpillen gebruikt om af te vallen, wat volgens Steenwijk niet waar is.

15:15