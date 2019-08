Rapper A$AP Rocky vrijgelaten, uitspraak drie dagen vóór show op Lowlands

Rapper A$AP Rocky is vandaag in afwachting van zijn rechtszaak vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie in Zweden eiste eerder op de dag een half jaar gevangenisstraf tegen de Amerikaanse rapper, omdat hij ruim een maand geleden betrokken was bij een vechtpartij in het centrum van Stockholm.

De rechter doet op 14 augustus uitspraak. Dat is drie dagen vóór zijn geplande optreden op Lowlands. Het is nog niet duidelijk of de Amerikaanse rapper dan nog wel op tijd in Biddinghuizen kan komen. Dat is onder meer afhankelijk van de straf die hem boven het hoofd hangt.

Dat A$AP Rocky weer op weg is naar de Verenigde Staten is Donald Trump niet ontgaan. Hij steekt de Amerikaanse rapper een hart onder de riem. ,,It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP”, twittert de Amerikaanse president. Ter verduidelijking: ‘ASAP’ staat voor as soon as possible (zo snel mogelijk).

‘Buitensporig’

Volgens het Openbaar Ministerie was het geweld dat A$AP Rocky en een aantal leden van zijn entourage in Stockholm gebruikten ‘buitensporig’. ,,Op het beeldmateriaal zie je een stoeprand. Het is puur geluk dat het slachtoffer daar niet op terecht is gekomen”, aldus de officier van justitie.

Aan de hand van het bewijs - getuigenverklaringen, videomateriaal, bewakingsbeelden en verhoren - is volgens het OM ‘onmogelijk’ vast te stellen wie welke klap of schop heeft uitgedeeld. Wel is voor het OM overduidelijk dat A$AP het vermeende slachtoffer naar de grond heeft gewerkt. Daarom vindt het OM het logisch dat de rapper zwaarder wordt gestraft dan zijn gevolg.

Zware verwondingen

De 19-jarige Zweed hield zware verwondingen over aan het gevecht, onder meer snijwonden in zijn armen. Die liep hij op doordat er glazen flessen sneuvelden, maar ‘er zijn grote vraagtekens over hoe het glas de snijwonden heeft veroorzaakt’. A$AP verklaarde dat hij een aantal flessen van straat oppakte zodat zijn achtervolgers die niet in handen konden krijgen. Ook zei de rapper dat niet alleen het vermeende slachtoffer, maar ook zijn bodyguard snijwonden opliep.

Hoewel de twee mannen de rapper en zijn gevolg lastigvielen, heeft het OM niet het idee dat A$AP Rocky zo snel mogelijk weg wilde komen. De rapper verklaarde dat hij doodsbang was tijdens de vechtpartij, omdat hij in een vreemd land was, in het verleden vaker slachtoffer is geweest van geweld en geen idee had hoe hij bij zijn hotel moest komen. Het provoceren van de rapper neemt het OM wel mee als verzachtende omstandigheid.

Desondanks wordt het de rapper kwalijk genomen dat hij niet is weggelopen voor het gevecht, terwijl daar volgens het OM wel gelegenheid voor was. ,,Er is genoeg tijd geweest om na te denken, voor iedereen.” Van handelen uit noodweer, zoals A$AP en zijn gevolg beweren, kan volgens het OM geen sprake zijn. Daarvoor is teveel geweld gebruikt.

A$AP Rocky werd op 2 juli aangehouden en zat sindsdien vast, tot grote onvrede van onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump. Hij belde met de minister-president van Zweden, in de hoop de rapper op borgtocht vrij te krijgen. Zweden laat verdachten echter niet op borgtocht vrij.

Daarop besloot Trump, na een aantal tirades op Twitter, een speciaal gezant naar Zweden te sturen. Robert O’Brien, specialist in het oplossen van gijzelingssituaties, woonde de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak bij, maar kon tot nu toe niet veel doen.