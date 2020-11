Rapper Boef heeft nieuwe vriendin: ‘Zo min mogelijk geluk laten zien’

Sofiane Boussaadia, zoals hij echt heet, werd vanochtend door Radio 538 verrast met de 538 Top 50 Award voor de beste hiphop-artiest. De rapper nam de prijs dankbaar in ontvangst en was bovendien niet te beroerd om een update over zijn liefdesleven te geven. Een subtiele update dus, want volgens Boef moet je je geluk niet te veel van de daken schreeuwen.



Wel liet hij los dus weer gelukkig te zijn in de liefde. Wie het hart van Boef heeft weten te veroveren, is niet duidelijk. De rapper vertelde (nog) niet samen te wonen met de dame in kwestie. ,,Alles op zijn tijd”, reageerde Boef.



Boef had eerder een relatie met youtuber Selma Omari. De twee waren een jaar samen, verloofden zich, maar uiteindelijk hield hun romance geen stand.