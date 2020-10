Rapper Jebroer van #ikdoenietmeermee bij ‘coronafeest’ Den Haag: ‘Het wordt erg opgeblazen’

Binnen de twintig minuten dat Kimman binnen is breekt er uit het niets een groot feest voor zijn neus los, zegt zijn woordvoerder. ,,Daar heeft hij helemaal niks mee te maken. Tim stond daar op dat moment, en blijkbaar heeft iemand hem gefilmd. Die beelden worden nu op internet verspreid, en dat is spijtig. Het was een momentopname. En dat wordt nu enorm opgeblazen.” Volgens de rapper probeerde de eigenaar met man en macht de feestende menigte te kalmeren. ,,Hij riep dat ze rustig aan moesten doen. Maar vervolgens gebeurde er wat er gebeurd is. Daarop heeft de eigenaar de zaak gesloten.”



Kimman, een bekende tegenstander van het coronabeleid en uithangbord van de #ikdoenietmeermee-actie, zegt de situatie te betreuren. ,,Maar het is echt niet wat het lijkt”, voegt zijn woordvoerder daar nog aan toe. Ondertussen gaat John Prins, de eigenaar van het restaurant, diep door het stof. Hij greep te laat in en was niet scherp, vindt hij zelf. Prins wordt naar eigen zeggen overspoeld met haatberichten en serieuze bedreigingen. ,,Mensen zeggen: ik steek je tent in de brand, we gooien de ramen eruit, we gaan je tent kapot maken. Ik hoop dat dat met een paar dagen is weggeëbd”, zegt hij bij Hart van Nederland.