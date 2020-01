Rapper Juice Wrld inderdaad overleden aan overdosis

Racoon komt met Nederlands­ta­li­ge plaat: ‘Geen ingewikkel­de teksten’

22 januari Racoon gaat weer in het Nederlands zingen. Na het succes van de single Oceaan in 2012 voor de film Alles is Liefde, komt de band nu met een volledig Nederlandstalig album. Zojuist is al de eerste single Het is al laat toch uitgekomen. ,,Er kwamen steeds meer riedels, dingetjes in mijn hoofd boven, die Nederlandstalig waren.”