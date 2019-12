Rapper Kendrick Lamar komt naar Rock Werchter

Willie Wartaal, Johan Goossens en I Am Aisha maken zich op voor heet avondje met Ali B

17:35 Ook rapper Willie Wartaal, cabaretier Johan Goossens en zangeres I Am Aisha mogen Ali B op de 'barbecue’ leggen tijdens The Roast of Ali B op Comedy Central. Eerder werd al bekend dat ook Rob Geus, Henry van Loon, Prem Radhakishun, Ferry Doedens, Brace en Bugra Gedik de rapper het vuur na aan de schenen zullen leggen.