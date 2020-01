Rapper Tekashi69 mag celstraf niet thuis uitzitten

Martijn Fischer scoort opnieuw hoofdrol in Ha­zes-musical

8:41 Martijn Fischer gaat opnieuw de hoofdrol spelen in de musical Hij gelooft in mij, die begin volgend jaar terugkeert naar de Nederlandse theaters. ,,In Nederland is er eigenlijk maar een persoon die André Hazes kan spelen. Dat is Martijn Fischer”, zegt producent Albert Verlinde van Stage Entertainment.