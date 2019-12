Rapper Tekashi69 veroordeeld tot twee jaar celstraf

Daniel Hernandez, de echte naam van de rapper, werd vorig jaar november gearresteerd nadat bekend was geworden dat hij had deelgenomen aan de Nine Trey Bloods-bende. In januari bekende hij schuldig te zijn aan afpersing, vuurwapenbezit, samenzwering en drugshandel. In eerste instantie hing hem een celstraf van 47 jaar boven het hoofd.



Hoewel Hernandez vandaag hoopte op vrijlating - hij heeft al 13 maanden celstraf achter de rug en hielp de politie andere bendeleden op te pakken - ging de rechtbank daar niet in mee. De rechter stelde dat zijn gedrag ‘te gewelddadig’ is geweest om het bij 13 maanden celstraf te houden. Daarom is hij veroordeeld tot twee jaar celstraf (met aftrek van de tijd die hij al heeft gezeten) en staat hij ná zijn vrijlating nog vijf jaar onder toezicht.



Voorafgaand aan de rechtszaak schreef Tekashi69 een brief aan de rechter. Daarin schreef hij onder meer het gevoel te hebben dat zijn wereld in elkaar stort. ‘Er is geen excuus goed genoeg om mijn misdaden te verklaren. Tijdens mijn celstraf heb ik veel tijd gehad om na te denken over mijn roekeloze beslissingen.’