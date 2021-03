Raymond Thiry trots op Oscar-nominatie Quo vadis, Aida?, dramafilm Mank meeste nominaties

De Bosnische film Quo vadis, Aida? , met daarin onder anderen de Nederlandse acteurs Raymond Thiry, Reinout Bussemaker en Juda Goslinga, is genomineerd voor een Oscar. De film, mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf N279, maakt kans op een beeldje in de categorie beste buitenlandse productie van het jaar.

De film, die vanwege de coronamaatregelen pas eind april in première gaat, gaat over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide, gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Die kostte meer dan 7000 moslimjongens en -mannen het leven. De drie acteurs van eigen bodem spelen Nederlandse blauwhelmen. Acteur Raymond Thiry noemt zichzelf een ‘heel trots klein radartje’. ,,De Dutchbat-app, waar alle Nederlandse acteurs en crewleden in zitten, ontplofte een kwartier geleden. Het succes van deze film is vooral een groepsverdienste. Het is heel fijn en feestelijk dat zo’n bijzondere film ook in Hollywood weet op te vallen.”

Thiry zou het leuk vinden als Quo vadis, Aida? het beeldje nu ook wint. Maar belangrijker vindt de acteur dat de film wordt gezien, ook in Nederland. ,,Het is in de eerste plaats een monument voor de vreselijke dingen die in Srebrenica zijn gebeurd. Natuurlijk streelt het mijn ego om te zeggen dat ik nu te zien ben in een Oscarkanshebber. Maar ik ben vooral blij dat de film op deze manier een groter publiek gaat bereiken en de slachtoffers van Srebrenica hopelijk ook in de toekomst niet worden vergeten.”

Volledig scherm Roymand Thiry als kolonel Franken © Jasmila Žbanić

Ook de film Druk, van de Deense regisseur Thomas Vinterberg, is genomineerd in deze categorie. De tragikomedie, mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf Topkapi, vertelt over een groep docenten die besluiten voortaan wat alcohol te drinken voordat zij les gaan geven. Frans van Gestel van Topkapi hoorde de nominatie in zijn eentje; de viering vond vooral plaats in de Topkapi-appgroep, vertelt hij. ,,Het is heel fijn als er zo’n enorm positieve energie rond een film ontstaat. De ontvangst van Druk is overal zo goed. Het is een heel universeel verhaal dat iedereen herkent. En wat voor de fans ook belangrijk is: het is weer een vintage Vinterberg.”

Postuum

Chadwick Boseman, de Black Panther-acteur die in augustus 2020 op 43-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker, heeft postuum een nominatie voor een Oscar ontvangen. Hij maakt kans op het beeldje voor zijn rol als jazzmuzikant in de film Ma Rainey’s Black Bottom. Boseman won eerder al een Golden Globe voor deze rol. Hij neemt het onder anderen op tegen Anthony Hopkins (The Father) en Gary Oldman (Mank). Het is niet de enige Oscar waar de film kans op maakt. Ook actrice Viola Davis, zijn tegenspeelster, is genomineerd voor haar rol.

De dramafilm Mank van streamingdienst Netflix heeft dit jaar de meeste Oscarnominaties in de wacht gesleept. De bekendmaking vond maandagmiddag plaats in Los Angeles. De biografiefilm over scenarist Herman J. Mankiewicz, die een Oscar won voor meesterwerk Citizen Kane uit 1941, kreeg tien nominaties. Het zwart-witdrama van regisseur David Fincher maakt onder andere kans op de beeldjes voor beste film en hoofdrolspeler (Gary Oldman) en actrice (Amanda Seyfried). Ook andere films van Netflix, zoals Ma Rainey’s Black Bottom en The Trial of the Chicago 7 en Da 5 Bloods, kregen veel nominaties.

Oscar-nominaties



Beste film THE FATHER JUDAS AND THE BLACK MESSIAH MANK MINARI NOMADLAND PROMISING YOUNG WOMAN SOUND OF METAL THE TRIAL OF THE CHICAGO 7 Mannelijke hoofdrol

RIZ AHMED (Sound of Metal) CHADWICK BOSEMAN (Ma Rainey’s Black Bottom) ANTHONY HOPKINS (The Father) GARY OLDMAN (Mank) STEVEN YEUN (Minari) Vrouwelijke hoofdrol VIOLA DAVIS (Ma Rainey’s Black Bottom) ANDRA DAY (The United States vs. Billie Holiday) VANESSA KIRBY (Pieces of a Woman) FRANCES MCDORMAND (Nomadland) CAREY MULLIGAN (Promising Young Woman) Mannelijke bijrol SACHA BARON COHEN (The Trial of the Chicago 7) DANIEL KALUUYA (Judas and the Black Messiah) LESLIE ODOM, JR. (One Night in Miami...) PAUL RACI (Sound of Metal) LAKEITH STANFIELD (Judas and the Black Messiah) Vrouwelijke bijrol MARIA BAKALOVA (Borat Subsequent Moviefilm) GLENN CLOSE (Hillbilly Elegy) OLIVIA COLMAN (The Father) AMANDA SEYFRIED (Mank) YUH-JUNG YOUN (Minari) Beste animatiefilm ONWARD OVER THE MOON A SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON SOUL WOLFWALKERS Beste regie ANOTHER ROUND (Thomas Vinterberg) MANK (David Fincher) MINARI (Lee Isaac Chung) NOMADLAND (Chloé Zhao) PROMISING YOUNG WOMAN (Emerald Fennell)