Raymond van Barneveld op zijn knieën in Parijs: ‘Ze zei ja!’

De 54-jarige Van Barneveld was dit weekend met zijn achttien jaar jongere vriendin in Parijs, de stad van de liefde. Om die liefde te bezegelen, besloot Van Barneveld bij de Eiffeltoren op zijn knieën te gaan voor de Britse Julia. ‘Ik heb Julia dit weekend gevraagd om met me trouwen en ze zei ja. Ik ben door het dolle heen. Ik hou zo veel van je’, schrijft de meervoudig dartkampioen bij twee kiekjes van het aanzoek.



Van Barneveld liet al eerder doorschemeren Julia graag ten huwelijk te willen vragen. ,,Het is een beetje ongepast om haar nu te vragen. Maar dat gaat zeker wel gebeuren. Ik voel me daar onwijs goed bij, en zij ook. Alleen het juiste moment moet nog komen”, zei hij in 2020, op het moment dat hij nog in scheiding lag met zijn ex Silvia.