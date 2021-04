Reacties na afgelasting Oranjedag: ‘Ik kon niet wáchten om weer voor grote mensenmassa te staan’

Een aantal artiesten heeft zich voor het eerst uitgelaten over de commotie die is ontstaan rond 538 Oranjedag. Het evenement, dat zaterdag zou plaatsvinden, werd vanmiddag geannuleerd. Gerard Joling reageert teleurgesteld: ,,Net als alle andere artiesten leek het me héérlijk om weer eens ‘gelucht’ te worden.”

De burgemeester van Breda maakte vanmiddag bekend geen vergunning te geven voor het Fieldlab-testevenement 538 Oranjedag. De oplopende maatschappelijke onrust rond het evenement zorgde voor te grote problemen. ,,Toch teleurstellend”, reageerde Radio 538-dj Coen Swijnenberg tijdens De Coen en Sander Show. ,,We hopen allemaal dat er meer mogelijk is qua evenementen. Maar we zien ook dat de gemeente niet doof is voor de signalen eromheen. Het lastige is hier denk ik ook: je doet het nooit goed, want er is veel kritiek. Aan de andere kant stromen nu ook de teleurgestelde reacties binnen van feestgangers die graag waren gegaan.”

Collega Sander Lantinga vult hem aan: ,,Tja, je moet toch een keer een eerste stap gaan maken als je terug wil naar grote evenementen en voetbalwedstrijden met volle tribunes. Je moet ergens beginnen? Maar dan misschien niet met een feest op een parkeerplaats in Breda vlak bij een ziekenhuis.”

Traditie

Ook Gerard Joling, een van de artiesten die op zou treden, vindt het ‘hartstikke jammer’ dat het feest niet doorgaat. ,,Net als alle andere artiesten leek het me héérlijk om weer eens ‘gelucht’ te worden. Ik heb vorig jaar maar een paar keer voor kleine groepen kunnen optreden en ik kon niet wáchten om weer voor een echte grote gezellige massa mensen te staan.”



Hij vervolgt: ,,Voor mij is dit feest ook echt een traditie: ik ben inmiddels misschien wel de oudste artiest van de hele line-up. Het is natuurlijk ook heel jammer voor alle mensen die een kaartje hebben gekocht en voor de organisatie: zo’n testexperiment met een grotere groep mensen was natuurlijk heel goed geweest. Dat experiment lopen we nu mis.”

Quote Als je uit Den Haag komt weet je niet dat er in Breda een ziekenhuis op 300 meter van het evenement is



Bij Jamie Westland, drummer van Di-rect, is er begrip voor de afgelasting van het evenement. ,,Het is natuurlijk heel erg dubbel, als je na een jaar weer een festival in je agenda hebt kunnen zetten waar je naartoe leeft. Maar toen we ‘ja’ zeiden waren we natuurlijk onwetend. Buiten dat als je uit Den Haag komt, je niet weet dat er in Breda een ziekenhuis op 300 meter van het evenement is. Het is ook wel begrijpelijk dat het in Breda, waar ook de horeca nog niet open is, heel erg krom voelt.”



Volgens de Haagse rocker was het moment verkeerd. ,,Misschien was een plek in de binnenstad niet helemaal de juiste en zou het over twee maanden beter passen op een weiland waarbij iedereen in de auto getest kan worden. Maar van onze kant alle begrip voor beide partijen.

Quote Als artiest zeg je gewoon meteen ‘ja’ tegen zoiets Yuki Kempees, Kris Kross Amsterdam

Tegenslag

Yuki Kempees van Kris Kross Amsterdam noemde de afgelasting van 538 Oranjedag bij RTL Boulevard jammer. ,,We hebben natuurlijk begrip voor de beslissing, maar het is toch wel even een tegenslag.” Hij zag de afgelasting wel aankomen. ,,Je bent zelf toch ook op de hoogte en je hoort de berichten vanuit het ziekenhuis.”



De artiest heeft begrip voor het besluit van de gemeente Breda om geen vergunning te verlenen, maar had zelf geen twijfels over de deelname van zijn formatie. ,,Als artiest zeg je gewoon meteen ‘ja’ tegen zoiets. Al moesten we wel even knipperen met onze ogen toen we zagen dat er 10.000 man zou komen.” Het was het enige grote evenement op de agenda van het Amsterdamse dj-trio. ,,We draaien verder vooral livestreams, dus dit was een buitenkans op een groter podium met publiek. We keken er erg naar uit.”

