Realitysoap Hazes gaat door ondanks relatiebreuk

Komende woensdag, in aflevering 3 van de realityserie, geven André (24) en Monique (40) 'openhartig toelichting op hun besluit om niet meer samen te zijn', aldus een woordvoerster van SBS 6. ,,Zij hebben ervoor gekozen om hier alleen in de docusoap uitspraken over te doen en hopen op vakantie wat tot rust te komen.''

Camera's

Bij het nieuws over de breuk kwam de vraag bovendrijven wat de gevolgen zijn voor de serie. Heeft het inmiddels gescheiden koppel in de huidige situatie nog wel zin in de constante aanwezigheid van camera's? SBS 6: ,,André en Monique zijn de komende tijd in hun huidige situatie te volgen, dus ook de vakantie in Mexico die zij nu hebben, zal in de serie te zien zijn.''