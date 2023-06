Recensie: het is deze cliffhanger die de Netflix-serie Vortex de moeite waard maakt

Vortex Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Misdaadserie (Netflix)



Kort door de bocht: Vortex is een combinatie van een misdaaddrama en een futuristische kijk op politieonderzoekmethoden. Het verhaal speelt zich in twee tijdzones af; in 1998 en 2025. Hoofdpersoon is rechercheur Ludovic die zijn vrouw verliest onder verdachte omstandigheden tijdens een strandwandeling. De vraag of er sprake is van een ongeluk of een misdaad is nooit opgelost.

Als op hetzelfde strand 27 jaar later in 2025 een vergelijkbare situatie voordoet met een vrouw die vermoedelijk is vermoord krijgt Ludovic argwaan. Inmiddels heeft zijn korps de beschikking over een virtual reality-systeem waarmee een plaats delict van onder tot boven nagebootst kan worden.

Als Ludovic tijdens een van die reconstructies zijn eigen vrouw op het strand ziet lopen slaat Vortex een ongeloofwaardige, maar intrigerende route in. Beide geliefden kunnen zelfs met elkaar communiceren.

Al gauw maakt zijn vrouw de vergelijking met Back to the Future, de tijdreisfilm die een wat lichter thema had dan Vortex. Maar ook in deze serie mag niet te veel met het verleden gerotzooid worden.

Veranderingen in het verleden hebben drastische gevolgen: huwelijken die niet meer plaatsvinden, kinderen die niet meer geboren worden (Ludovic heeft inmiddels een zoontje bij zijn nieuwe vrouw) en bekenden die opeens zijn verdwenen.

Met deze consequenties wordt voortdurend gegoocheld. Wat de zaak extra complex maakt is dat zowel Ludovic als zijn vrouw, die destijds officier van justitie was, zich verdiept in de jacht op een seriemoordenaar die ook al in 1998 actief was en mogelijk ook in 2025 nog vrouwen vermoordt.

Het is deze cliffhanger die de serie de moeite waard maakt. De kijker moet dan wel de geforceerde structuur voor lief nemen. Maar het bevredigende einde maakt veel van het voorafgaande goed. Blijven kijken dus.

Volledig scherm Vortex © Netflix

Meer van onze recensies lezen? Zoek hieronder een serie of blader door de artikelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.