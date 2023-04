Recensie: Verhaal The Bodyguard is zo dun als cassettebandje, maar eigentijds en wervelend gebracht

Vier sterrenVeel diepgang heeft het overbekende verhaal van The bodyguard , over een gestalkte zangeres die verliefd wordt op haar beveiliger, niet. Maar in het Beatrix Theater in Utrecht is wel een eigentijdse, spectaculaire show te zien, met een weergaloze zangeres in de hoofdrol: Nyassa Alberta.

Grappig hoe zo’n klassiek verhaal als The bodyguard meegaat met de tijd. Toen het scenario voor de gelijknamige speelfilm met Whitney Houston als popster Rachel Marron en Kevin Costner als haar beveiliger Frank Farmer begin jaren 90 geschreven werd, was het fenomeen email louter bekend in kleine nerdkringen.

Veel is veranderd in ruim dertig jaar: The bodyguard is een musical, mét nummers van de in 2012 overleden Houston. Het verhaal dat daartussen loopt is wel hetzelfde gebleven: Farmer moet tegen wil en dank Marron beschermen tegen een stalker. De wijze van stalken is wel veranderd. In de bewerking die zondag in het Beatrix Theater in Utrecht in première ging (en daar de komende maanden te zien blijft) gaat het plots ook over mailen, IP-adressen, hashtags, Instagram, Facebook en Twitter.

Dat maakt The bodyguard, eerder tussen 2015 en 2017 te zien in Utrecht met Romy Monteiro en April Darby in de rol van Marron, tot een eigentijdse voorstelling. Decor, licht en speciale effecten zorgen voor een visueel spektakel, de choreografie van het ensemble is spetterend.

Volledig scherm Tarikh Janssen (Frank Farmer), Nyassa Alberta (Rachel Marron), Nurlaila Karim (Nicki Marron) en Ki-Yeann Wijnaldum (Fletcher) op het toneel van de musical The Bodyguard. © Roy Beusker & Annemieke van der Togt

De voorstelling moet het niet hebben van een gelaagd, vernuftig verhaal. Dat is zo dun als een cassettebandje met de hits van Houston. Frank Farmer (gespeeld door de wel heel onverstoorbare Tarikh Janssen) wil helemaal geen beroemdheden beschermen, maar na één huisbezoek aan Marron (Nyassa Alberta) is hij plots om. Waarom? Het publiek moet gissen? Of zal hij direct voor haar charmes vallen? En wanneer wordt zij verliefd op hem? Heus, niet alles hoeft er heel dik bovenop te liggen, maar de makers laten hier wel veel te raden over.

Voor een groot deel van de zaal trouwens ook over de afloop. Zonder alle surprises weg te geven: er wordt geschoten, zo veel is zeker. Maar hoe dat vuurgevecht exact verloopt is voor flink wat mensen in het publiek amper te volgen.

Gelukkig draait The bodyguard vooral om de zang, en goddank waren Alberta en Nurlaila Karim (als Rachel Marrons zus Nicki) beschikbaar, met weergaloze solo’s en krachtige zang met het ensemble. Alberta imiteert Whitney Houston niet bij al haar klassiekers, maar durft haar eigen draai aan het repertoire van de betreurde zangeres te geven.

En mocht The bodyguard over een jaartje of wat nog eens terugkeren? Dan staat Ki-Yeann Wijnaldum (12) misschien wel als Rachel Marron op het podium. Zondag speelde zij Marrons dochter Fletcher bij de premièrevoorstelling. Met nogal wat spelplezier, overtuiging en souplesse. Een naam om te onthouden.

