Rechterhand Linda de Mol stapt op bij maandblad Linda

Van der Bijl (51) begon in 2006 bij Mood for Magazines (de uitgever van Linda) als hoofdredacteur van La vie en rose en een aantal specials van Linda. Samen met Linda de Mol was zij vanaf 2008 twaalf jaar lang hoofdredacteur van het magazine.

In 2019 stapten Jildou van der Bijl en Linda de Mol voor een jaar over naar Net5 en werd Karin Swerink benoemd tot algemeen hoofdredacteur van Linda. Van der Bijl was sindsdien creatief directeur van Linda. Haar werkzaamheden zullen ‘intern verdeeld’ worden.

,,Dat ik zo’n lange tijd, samen met enorm talentvolle mensen, een stempel mocht drukken op het mooiste mediamerk van Nederland, maakt me trots. Ik verlaat dit prachtbedrijf met pijn in mijn hart, aan de vooravond van een spectaculair jubileumjaar, waarvoor alle voorbereidingen zijn getroffen. Mijn tijd zit erop, ik heb zin in nieuwe avonturen. Ik dank mijn dierbare collega’s en natuurlijk Linda de Mol voor alle vrijheid en vertrouwen die ik altijd heb gevoeld’’, laat Van der Bijl weten.

Volgens Linda is haar rechterhand ‘van onschatbare waarde geweest’. ,,Met pijn in mijn hart zie ik haar vertrekken. Maar ik gun haar nieuwe avonturen en de vriendschap blijft.”

Linda de Mol schreef deze week in haar eigen maandblad dat ze niet zeker weet of ze in de media wil blijven werken. De presentatrice heeft het er moeilijk mee dat er op haar werd ‘ingehakt’ na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag van onder anderen haar ex Jeroen Rietbergen bij The Voice. ‘Mijn liefde voor de wereld waarin ik werk, de media, heeft ook een klap gekregen, waardoor ik niet meer weet of ik er deel van uit wil blijven maken.’

