Rechtszaak Meghan tegen tabloids uitgesteld

VIDEO Dit zijn de koppels van het vernieuwde Temptation Island: Love or Leave

12:03 Aftellen geblazen: over iets minder dan een maand verschijnt het vernieuwde Temptation Island op Videoland. Er werd op voorhand volop gespeculeerd over de deelnemende koppels, maar vandaag heeft RTL de kandidaten dan eindelijk onthuld: Denise en Marco, Gulcin & Sorelis, Karina & Gregory en Sonny & Jaydi gaan het avontuur aan in het liefdesprogramma.