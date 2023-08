Rechtszaak tegen Lizzo: ‘Zangeres dwong haar personeel in Amsterdamse stripclub tot seksuele handelingen’

Zangeres Lizzo, haar productiebedrijf en hoofd van haar dansteam Shirlene Quigley liggen zwaar onder vuur. Ze zijn met voormalig personeelsleden verwikkeld in een rechtszaak waarin ze beschuldigd worden van een vijandige werkomgeving, seksuele intimidatie en raciale en religieuze beledigingen, schrijft NBC News . Opvallend is dat een van de incidenten plaatsvond na een concert in Amsterdam in de bekende stripclub Bananenbar op de Wallen.

Het is opmerkelijk dat juist Lizzo verwikkeld is in zo'n zaak. De zangeres staat bekend als voorvechter van body positivity en heeft het imago vooruitstrevend te zijn. Dat zij een omgeving heeft gecreëerd waarin werknemers zich onveilig voelen, die bol staat van seksuele intimidatie, staat haaks op dat beeld. Bij een van de danseressen zou gewezen zijn op haar gewichtstoename. Zij werd uiteindelijk ontslagen.

Ook een incident in Amsterdam speelt een grote rol in de zaak. Dat uitstapje naar stripclub Bananenbar vond eerder dit jaar plaats na een optreden in de hoofdstad. In de aanklacht valt te lezen dat dit soort uitjes met het personeel gebruikelijk waren, maar niet verplicht. Echter de werknemers die wel meegingen, werden volgens de aanklagers voorgetrokken en kregen meer werkzekerheid.

‘Onder druk gezet’

Volgens de verklaringen nodigde Lizzo in de club verschillende personeelsleden uit om ‘de naakte artiesten aan te raken, dildo’s op te vangen die uit de vagina’s van de strippers werden gelanceerd en bananen te eten die uit de vagina’s van de artiesten staken’. Een van de vrouwelijke werknemers werd onder druk gezet om de borsten van de naakte vrouwen aan te raken. Nadat zij weigerde, zou Lizzo volgens de verklaring tegen haar hebben geschreeuwd dat ze het toch moest doen.

Volledig scherm Lizzo en enkele danseressen. © ANP

Nadat de vrouw het drie keer had geweigerd, ging ze ‘zichtbaar ongemakkelijk’ alsnog overstag. Vervolgens barstte de groep in lachen uit. Na dit incident zou Lizzo ook een lid van het beveiligingsteam onder druk hebben gezet om het podium op te gaan en zich uit te kleden. ,,De aanklagers zijn verbijsterd hoe weinig respect Lizzo toonde voor de lichamelijke integriteit van haar werknemers, vooral in aanwezigheid van veel mensen die ze in dienst had’’, viel te horen in de rechtszaak.



Een week later zou het team in Parijs zijn meegenomen naar een theatervoorstelling, die hen moest inspireren. Maar uiteindelijk bleek dit - en dat was niet van tevoren gezegd - ook een bar te zijn waar stripteases werden uitgevoerd.

Lizzo werd woedend en slingerde krachtter­men naar de groep

‘Dronken danseressen’

De aanklacht draait om drie danseressen die in april en mei van dit jaar werden ontslagen. Twee van hen werden ontslagen, omdat ze dronken waren, volgens Lizzo en het hoofd van het dansteam. De derde werd de wacht aangezegd nadat ze een opname had gemaakt van de vergadering daarover. Dat zou ze hebben gedaan, omdat ze een oogaandoening heeft en slecht kan zien in stressvolle situaties.



Enkele dagen later hield de zangeres een spoedvergadering en liet de telefoons van de dansers innemen, wordt duidelijk in de rechtszaak. ,,Lizzo werd woedend, slingerde krachttermen naar de groep en zei dat ze de kamer rond zou gaan, persoon voor persoon, totdat iemand haar vertelde wie de opname had gemaakt.” Daarop erkende de danseres de opname te hebben gemaakt, maar zonder kwade bedoelingen en dat ze de video verwijderd had. Lizzo bleef woedend en schreeuwde: ,,Je kunt niets zeggen waardoor ik je geloof!”

Vervolgens zouden het hoofd van het dansteam en Lizzo om beurten de vrouw de huid vol hebben gescholden. Daarna besloot de artiest de danseres ter plekke te ontslaan. Ze liet daarna nog haar knokkels kraken en balde haar vuisten, schold haar uit en riep dat ze ‘geluk heeft gehad'. Voordat de danseres de zaal verliet, zou Lizzo nog beide middelvingers naar haar hebben opgestoken.



Het zijn enkele van de vele voorbeelden die in de rechtszaak besproken zijn. Daarin draait het niet alleen om Lizzo en het hoofd van het dansteam, maar ook om het productiebedrijf. Werknemers zouden zich op diverse manier misdragen hebben. Voorlopig wil Lizzo nog niet met de pers praten over de zaak. Welk bedrag de danseressen eisen, is op dit moment nog niet bekend.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: