Rechtszaak verloren: Annemieke Schollaardt krijgt geen dagelijks programma

Annemieke Schollaardt moet momenteel haar plek op Radio 2 delen met Rob Stenders. Dat was niet de bedoeling, meende AvroTros. ,,Het was ons toegezegd door de NPO dat Annemieke bij haar overstap van 3FM naar Radio 2 een prominente vaste plek in de middag zou krijgen’’, was het argument. De omroep besloot juridische stappen te zetten.



De voorgeschiedenis van deze radiosoap is complex. De NPO gaf aanvankelijk Schollaardt een dagelijkse plek ten koste van Rob Stenders. Na bakken kritiek werd besloten dit deels weer terug te draaien. Daarop tekende AvroTros, overigens met succes, bezwaar aan bij een onafhankelijke geschillencommissie.



Met die uitspraak onder de arm werd de stap naar de bestuursrechter genomen en die besluit nu in het nadeel van de omroep. In een reactie laat een woordvoerder weten: ,,Wij zijn teleurgesteld, maar sluiten dit af. Wij gaan niet in hoger beroep en kijken vanaf nu vooruit.’’