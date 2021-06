Record aantal stemmen op foute hits-koning Marco Borsato

De hoogste nieuwe binnenkomer is het nummer ‘Frans Duits’, van Donnie en Frans Duijts. Dit nummer wist vanuit niets de top 10 weten te bereiken. ‘Hef Je Glas’ van Marco Borsato en Rolf Sanchez is de tweede hoogste binnenkomer. Dit nummer werd begin deze maand uitgeroepen tot ‘Foute Anthem’ van Qmusic en is geëindigd op nummer 49.

Direct na de Top 40 openen dj’s Kai Merckx, Tom van der Weerd en Bram Krikke de Foute 1500 vandaag om 18.00 uur. Deze is daarna precies een week lang dag en nacht te horen. Vrijdag 25 juni wordt bekend wie op nummer 1 staat. De afgelopen twee jaar was dit Snollebollekes met ‘Links, Rechts’. Recordhouder is Paul Elstak met ‘Rainbow In The Sky’. Dit nummer wist maar liefst vier keer goud te pakken.