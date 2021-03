Record na record voor de Meilandjes: 'Beter voor je humeur dan een pilletje Prozac’

Romy Monteiro scoort rol in GTST: ‘Wat een cadeautje in deze tijd’

27 februari Romy Monteiro (28) haar droom is uitgekomen. De zangeres en musicalster heeft een rol weten te bemachtigen in Goede Tijden, Slechte Tijden. Monteiro maakt 10 maart haar debuut in de soapserie. ‘Acteren is iets wat ik altijd al heb willen doen en leren. Wat een cadeautje in deze tijd’, schrijft ze vandaag op Instagram.