Record na record wordt gebroken in Top40, waarom vinden we daar geen liedjes van Elton John?

Ruim 23 jaar lang was er voor de Limburgse zanger Heintje één zekerheid in het leven: zijn hit Ich bau’ dir ein Schloss was het lied dat het langst op nummer 1 had gestaan in de Top 40, liefst tien weken. De zanger die met zijn bekende Mama een jaar eerder niet eens op 1 kwam, vestigde zijn record in 1968. Pas in 1991 kwam er een eind aan, toen Bryan Adams toesloeg met zijn mierzoete soundtrack van de Robin Hood-film. (Everything I do) I do it for you tikte de elf weken aan.