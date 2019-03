Recordaantal hetero's en homo's doen mee aan seizoen 4 koppelshow Married At First Sight

Sylvie Meis verliest zaak tegen Chinese producent van zweetabsor­be­ren­de slips

11:24 Zakenvrouw en lingeriemodel Sylvie Meis (40) heeft bakzeil gehaald in een zaak die ze had aangespannen tegen een Chinese producent van inlegzooltjes en zweetabsorberende slips en sokken. Ondernemer Tongyu Zhang wilde zijn kledinglijn SusyMei in Europa registreren, maar Meis was daar niet gecharmeerd van omdat de merknaam volgens haar te veel lijkt op haar eigen naam.