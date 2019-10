Recordaantal kijkers voor Meilandjes met afscheid Caroline

In Chateau Meiland zei huisvriendin Caroline, van wie onlangs bekend werd dat ze een burn-out heeft, terug te gaan naar Nederland. Het harde werken en de fysieke ongemakken die ze ervaart, hakken erin. De huisvriendin wil zich laten opereren aan haar heup en heeft rust nodig.



,,Als je met z'n allen leeft als een gezin, dan is dat nogal wat”, vertelde ze aan kasteelheer Martien. ,,Het is menselijk om dan irritaties te krijgen. Maar dat ik het besluit heb genomen om weg te gaan, vind ik heel heftig”, zei ze in tranen. Hij begreep dat. ,,We zijn 24 uur per dag 7 dagen per week op elkaars lip. Dan krijg je irritaties. En in combinatie met die rotheup. Arm kind.”