Red Light: vooral het oppervlakkige personage van Carice als hoertje wekt groeiende verbazing op

VIDEO 1,3 miljoen kijkers zien huwelijk Mick en Daisy afkoersen op fiasco: ‘Wat een ellende’

9:45 Het botert niet tussen de Amsterdammers Mick en Daisy, zo veel is inmiddels duidelijk voor de fans die elke week aan de buis gekluisterd zitten voor een nieuwe dosis Married at First Sight. Ruim 1,3 miljoen mensen zagen gisteravond hoe de huwelijksreis van het stel naar het zonnige Albufeira dreigt uit te lopen op een fiasco.