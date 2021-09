Regisseur Denis Villeneuve: ‘Nog steeds geen nieuwe Dune? Laat ik het dan zelf maar doen’

Najib Amhali begint afkickkli­niek: ‘Mijn verhaal doorbreekt taboes’

7:30 Cabaretier Najib Amhali is in coronatijd een afkickkliniek begonnen, samen met een lotgenoot. De comedian, drie jaar en twee maanden ‘in herstel’ van drank- en drugsverslavingen, probeert verslaafden in het Noord-Hollandse Abcoude van hun problemen af te helpen. Vooralsnog in een dagbestedingsvorm, maar, zegt Amhali: ,,We dromen ervan om ook bedden te hebben, dat mensen die kampen met verslavingen langer bij ons kunnen verblijven.’’