Regisseur gevonden voor nieuwe Bond-film

De 41-jarige Amerikaanse regisseur Fukunaga maakte eerder onder meer het eerste seizoen van de HBO-serie True Detective en de films Jane Eyre en Beasts of No Nation. ,,We zijn verheugd om met Cary samen te werken. Zijn veelzijdigheid en innovatie maken hem een uitstekende keuze voor ons volgende James Bond-avontuur", aldus de producenten. Het was een tijd onzeker wie de regie van de nieuwe film over geheim agent 007 op zich zou nemen. Regisseur Danny Boyle moest het project daags voor de start van de opnames verlaten, naar verluidt wegens een creatief verschil met de producenten.

Onzeker

De vraag is of Craig nogmaals terugkeert als Bond; de acteur is de 50 inmiddels gepasseerd en heeft al vaker aangegeven genoeg te hebben van de rol. In 2015 gaf hij aan nog liever zijn polsen door te snijden dan dat hij zou terugkeren als 007. Toch tekende hij vorig jaar juli voor een vijfde Bond-film.



De opnames van de opvolger van Spectre beginnen later dan gepland, en wel op 4 maart 2019 in de Pinewood Studios. Op 14 februari 2020 moet de nog titelloze film wereldwijd in de bioscoop te zien zijn.