Regisseur Penoza: Zwaar om laatste seizoen door anderen te zien maken

Het draaien van het laatste seizoen Penoza viel samen met de opnames van zijn eerste Amerikaanse speelfilm Cadaver, die binnenkort in de bioscopen te zien is. ,,Ik vond het echt veel pittiger dan ik dacht om het besluit te moeten nemen mijn kindje na acht jaar los te laten", vertelt hij nu.

De regie werd overgenomen door Max Porcelijn, Michiel van Jaarsveld en Willem Gerritsen. ,,Die hebben het geweldig gedaan, de kijker zal verder niets van mijn afwezigheid hebben gemerkt. Maar het maakte voor mijzelf de behoefte om het succes van de serie te bekronen met een speelfilm nóg urgenter. Ik heb zelf nog niet echt afscheid kunnen nemen. De serie Penoza verdient ook een écht episch afscheid, op het witte doek."

De geestelijk vader is tevreden over het scenario dat er nu ligt, en de financiering is nagenoeg rond. De opnames vinden komend voorjaar plaats in Amsterdam en in het buitenland. ,,Het wordt een op zichzelf staand verhaal", vertelt Van Rooijen. ,,Maar tegelijkertijd wordt het voor de vaste fans een feest van herkenning. Zie het als easter eggs: ze zitten er in voor wie ze herkent, maar als je ze mist, wordt de film er niet minder leuk van."

Uitdaging

Het was een 'flinke uitdaging' om aan al die zelf gestelde doelen te voldoen, erkent de regisseur. Al na het vierde seizoen ontstond het plan voor een speelfilm. Een aantal verhaallijnen in de vijfde reeks werd op zijn verzoek iets aangepast, zodat ze meer pasten in het idee dat hij voor het filmscript van Penoza had. ,,Uiteindelijk waren er nog best veel verhaallijntjes die we in de vijf tv-reeksen niet hadden afgerond", vertelt hij. ,,En personages van wie we niet weten wat er mee is gebeurd."

Het is na tien jaar heel vreemd om te duiden welke rol Penoza in zijn leven heeft gespeeld. ,,Het is heel gek maar ook bijzonder om uiteindelijk zo'n lange tijd aan één project te kunnen wijden", legt hij uit. ,,Om te zien hoe iets waarvan je dacht maar één seizoen te maken zo kan groeien en steeds populairder wordt."