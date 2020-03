Regisseur Pixar-film Onward: ‘Eén van de dingen waar een kind naar streeft is de waardering van een ouder’

Voor regisseur Dan Scanlon (43) is het verhaal van zijn animatiefilm Onward zeer persoonlijk. Net als de hoofdpersoon, de 16-jarige Ian Lightfoot, verloor de filmmaker zijn vader al heel vroeg in zijn leven. ,,Ik was pas een jaar oud toen het gebeurde. Het gevolg was dat ik amper iets van hem weet. Hoe hij sprak, hoe hij bewoog, wat hij van mij en mijn iets oudere broer verwachtte. Het zijn allemaal vragen zonder een antwoord.‘’



Regelmatig vroeg Scanlon, die eerder in 2013 de Pixar-hit Monster University regisseerde, zich af wat hij aan zijn vader zou vragen als hij hem toch ooit zou kunnen spreken. Die sluimerende wens vormt de basis van Onward, waarin de antiheld Ian in een wereld - waar magie nog steeds een (bescheiden) rol speelt in het dagelijkse leven - de kans krijgt om 24 uur met zijn vader door te brengen, mits hij en zijn broer een reeks mysteries oplossen.