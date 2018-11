Regisseur Ridley Scott bezig met tweede Gladiatorfilm

Sharon Osbourne drogeerde Ozzy voor overspelbe­ken­te­nis

7:27 Ozzy Osbournes bekentenis dat hij een affaire had met een haarstyliste was niet geheel vrijwillig. Zijn vrouw Sharon bekent tegenover The Sun dat ze de rocker in 2016 wat extra slaappillen gaf om hem uit te horen over zijn buitenechtelijke escapades.