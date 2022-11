Regisseur voelt zich ‘ongemakkelijk’ om gebrek aan diversiteit in Love Actually

Richard Curtis had achteraf gezien graag meer diversiteit in zijn film Love Actually gehad. Dat bekende de regisseur van de populaire kerstfilm uit 2003 in een reüniespecial op de Amerikaanse tv-zender ABC.

Curtis vertelde in The laughter & secrets of Love Actually: 20 years later samen met onder anderen Hugh Grant, Emma Thompson en Bill Nighy over wat de film heeft betekend. Toen de regisseur door presentatrice Diane Sawyer werd gevraagd of er bepaalde scènes in de film zaten die hem ‘nu doen huiveren’, antwoordde Curtis instemmend. ,,Er zitten dingen in die ik zou willen veranderen, maar godzijdank verandert de maatschappij ook. Op sommige momenten voelt mijn film nu een beetje verouderd.”

De 66-jarige regisseur en scriptschrijver verduidelijkte: ,,Het gebrek aan diversiteit vind ik ongemakkelijk en laat me mezelf een beetje stom voelen. Iedere minuut is er over de hele wereld zo buitengewoon veel liefde dat ik had gewild dat mijn film beter was geweest”, zei hij. ,,Ik had misschien liever een documentaire gemaakt om dat een soort van te observeren.”



In Love Actually worden de liefdesperikelen van diverse Britse koppels gevolgd. Naast Grant, Thompson en Nighy waren ook onder anderen Alan Rickman, Rowan Atkinson, Keira Knightley en Colin Firth te zien. Nighy won voor zijn bijrol als rocker Billy Mack een Bafta.

