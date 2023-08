Regisseur William Friedkin, van ‘engste horrorfilm ooit’ The Exorcist, overleden

UpdateDe beroemde en invloedrijke regisseur William Friedkin, bekend van films als The Exorcist en The French Connection , is maandag in Los Angeles overleden. Hij werd 87 jaar.

Friedkin geldt als een van de meest gezaghebbende Hollywood-filmers uit de jaren zeventig. Hij behoorde samen met onder meer Francis Ford Coppola (The Godfather) en Peter Bogdanovich (The Last Picture Show) tot een generatie die doorgroeide vanuit de televisiewereld en een nieuwe, eigen interpretatie gaf aan populaire genres (vooral horror en thriller). Het overlijden van de legendarische filmmaker werd bevestigd door zijn vrouw Sherry Lansin aan The Hollywood Reporter.

Hij werd twee keer genomineerd voor een Oscar, voor The Exorcist en The French Connection. Die tweede verzilverde hij. Deze film uit 1971, onder meer een klassieker vanwege zijn dynamisch gefilmde auto-achtervolgingsscènes, maakte gehakt van de gladde en brave politiethrillers die in de VS tot dan toe werden gemaakt. Gene Hackman speelde hierin een dubieuze agent; geen onkreukbare held, maar een egoïstische wildebras die constant flirt met corruptie.

,,Een van de thema's waarin ik geïnteresseerd ben, is de dunne lijn tussen goed en kwaad", vertelde Friedkin ooit in een interview. ,,Ik heb geen interesse in helden en geloof überhaupt niet in dat concept. In iedereen huist een duivel én een engel. Het is een constant gevecht om die engel te laten zegevieren.”

Flauwvallen

Toch is en blijft The Exorcist uit 1973 Friedkins bekendste werk. Toen de film over een door de duivel bezeten tienermeisje in première ging, zouden bioscoopbezoekers bij bosjes zijn flauwgevallen. Hij staat steevast in lijstjes met ‘beste’ en ‘engste’ horrorfilms aller tijden. Iets dat Friedkin altijd verbaasde. ,,Ik zie het als een film over de mysteries van religie. Het is misschien makkelijker er het stempel ‘horror’ op te plakken, maar telkens als ik dat hoor, voel ik een enorme afstand tot mijn eigen werk.”

Friedkin bleef altijd werken, maar de successen uit zijn eerste periode wist hij nooit meer te overtreffen. Ondergewaardeerd is onder meer Sorcerer (1977) over vluchtelingen die proberen hun vrijheid te kopen door vrachtwagens met nitroglycerine dwars door de jungle van Zuid-Amerika naar een brandende oliebron te brengen. Dat geldt ook voor de misdaadthriller To Live and Die in L.A. (1985) en - meer recent - de bizarre horrorprent Bug (2006) en het extreem gewelddadige Killer Joe (2011) met Matthew McConaughey als een sheriff die bijverdient als huurmoordenaar.

Zijn laatste film, The Caine Mutiny Court-Martial, gaat eind augustus in première op het Filmfestival van Venetië.

