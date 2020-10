Rekruten worden afgebeuld en afgemat en Jeroen ‘staat erbij en doet niks’

Zo zien we hem als dronken priester of de vuilbekkende Fred Onderbuik in het satirische Draadstaal, dan als serieus acteur in films als Riphagen en de politieserie Smeris. En die wapenfeiten vormen slechts een fractie van zijn enorme cv. Jeroen van Koningsbrugge (47) is evengoed bekend als zanger, cabaretier, kinderboekenschrijver en panellid in tv-shows (momenteel in I Can See Your Voice op RTL 4).