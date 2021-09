Releasedata Top Gun: Maverick en Mission: Impossible 7 uitgesteld

Jaimie Vaes over filmpje waarin ze verstarde: ‘Beter niet naar buiten kunnen brengen’

30 augustus Jaimie Vaes had het filmpje waarin ze met Lil’ Kleine terugblikt op hun turbulente nacht op Ibiza beter niet naar buiten kunnen brengen. Dat zegt de realityster in gesprek met LINDA.meiden. ,,Ik zit daar met twijfel, niet honderd procent ontspannen. Zit ik er verstard? Zeker. Is het statement een stukje sturing van het management geweest? Wellicht.’’