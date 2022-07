Remko Vrijdag vond inspiratie voor Willy Wonka bij oude filmkomiek Gene Wilder

Francine Oomen maakt nieuw Hoe overleef ik-boek, over twintigers

Francine Oomen gaat een nieuw boek schrijven in haar successerie Hoe overleef ik. Dat meldt de auteur vandaag in een filmpje op TikTok. Het wordt een deel waarin Rosa en de andere hoofdpersonages inmiddels twintigers zijn. ,,Dat is de leeftijd die de Hoe overleef ik-lezers inmiddels hebben”, stelt ze. ,,Dat is een heel ingewikkelde periode.”

