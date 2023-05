René Froger emotioneel na weerzien met mysterieuze ‘vriend’ in Secret Duets

Een beladen hereniging in Secret Duets donderdagavond. 714.000 kijkers zagen hoe René Froger een brok in zijn keel kreeg toen hij eenmaal doorhad dat baritonzanger Ernst Daniël Smid de mysterieuze artiest was met wie hij een duet had gezongen. ,,Weg met die muur, ik wil m’n vriend zien”, reageerde Froger emotioneel.

In de RTL 4-zangshow gaan bekende artiesten in duet met iemand die ze niet kunnen zien. Aan de hand van de stem en enkele hints moeten ze raden wie aan de andere kant van een dikke muur staat. Dat kan een professionele vocalist zijn, maar ook een BN’er van wie niet bekend is dat die kan zingen.

Het was gisteravond de beurt aan René Froger om met een mysterieuze gast een lied te zingen. De twee vertolkten het nummer Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy. Voor het publiek in de zaal was het al snel duidelijk wie er achter de muur verscholen stond. Maar bij het panel, bestaande uit Emma Heesters, Dave von Raven en Roel van Velzen, duurde het iets langer. Froger, die op de bühne stond, kon ook niet precies plaatsen met wie hij nu een duet had gezongen. ,,Het klinkt als iemand die ik gewoon heel goed ken. Maar ik weet nog niet wie”, bekende hij aan presentator Jamai Loman. Die gaf daarom nog een extra hint. ,,Ik moet erbij zeggen dat ik het heel bijzonder vind dat hij er is.”

Gelukkig kreeg het panel nog een keer de kans om te raden wie de mystery guest was. Opnieuw zetten Froger en de artiest in, waarna Van Velzen, Von Raven en ook Heesters vrijwel zeker dachten te weten om wie het moest gaan. Froger had eveneens door om wie het ging en moest zijn tranen inhouden. ,,Jij zegt het net en jij zegt ook dat het heel speciaal is dat hij hier is”, richtte hij zich tot Loman. ,,Daar kan ik emotioneel van worden, als het is wie ik denk.”

Heel speciaal

Om te zorgen dat het panel honderd procent zeker wist dat ze het bij het rechte eind hadden, gaf Loman nog een extra hint. ,,Deze man voelt zich als herboren en is weer een gelukkig mens.” De juryleden wisten inmiddels echt om wie het ging en ook Froger stond te trappelen om herenigd te worden met zijn mystery guest.

Na het derde optreden kon het niet snel genoeg gaan voor de zanger. ,,Weg met die muur. Weg ermee. Ik wil m’n vriend zien!”, riep hij uit. Wist Froger echt om wie het ging, vroeg Loman zich af. ,,Dit kan er maar één zijn. En dit is wel heel speciaal, ik word heel emotioneel, dit is Ernst Daniël Smid”, zei Froger.

Hij bleek het juist te hebben. De 69-jarige baritonzanger en musicalster, die aan de ziekte van Parkinson lijdt en door een hersenoperatie zijn ‘leven terug heeft gekregen’, kwam inderdaad achter de muur vandaan. Een beladen omhelzing volgde. ,,Heerlijk om je weer te zien, vriend. Ach, ach, ach, dit is wel heel speciaal”, zei Froger opnieuw met een brok in zijn keel. ,,Ik ben speciaal voor jou gekomen. We hebben nu een klein bondje”, grapte Smid.

Zowel Froger, Loman als het panel konden niet anders dan concluderen dat de komst van Smid wel erg bijzonder was. ,,Het is gewoon toch even een mooi moment”, besloot Loman.

